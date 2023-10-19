التفاف شعبي حول موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مظاهرات في المحافظات والجامعات تأييدا لموقف مصر من القضية الفلسطينية».

التفاف شعبي كامل حول موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي

وذكر التقرير، أن هناك التفاف شعبي كامل حول موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من القضية الفلسطينية، إذ شهد عدد من المحافظات خروج طلاب الجامعات وشباب المدن والقرى والأحزاب في وقفات تضامنية مع غزة، تنديدا بالعدوان الغاشم والمجازر التي شهدها القطاع من الجيش المحتل والإعلان عن التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه من القضية الفلسطينية والرفض القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم.

تظاهرات آلاف من طلاب جامعة القاهرة تضامنا مع الفلسطينيين

واحتشد آلاف الطلاب من جامعة القاهرة أمام مقر الجامعة بالجيزة، لتنظيم وقفة تضامنية والتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف مستشفى المعمداني في غزة والقصف المتواصل على القطاع، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال في غزة.