أسهم الأسمدة في البورصة فرصة جيدة للاستثمار.. معدل عائد يتجاوز 100%

يبحث الكثيرون في الفترة الأخيرة عن استثمار أموالهم في أصول تحقق لهم أرباحا سريعة ومضمونة، ومن بين هذه الأصول أسهم البورصة المصرية، والتي تشهد نشاطًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، وتحديدًا أسهم الأسمدة والبتروكيماويات.

ويرى محمود عطا الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن هناك فرص استثمارية في أسهم البورصة المصرية، يمكن أن يتجاوز العائد منها نسبة 100%، وهو ما يفوق العائد في أي أوعية ادخارية أخرى مثل الذهب أو الشهادات أو العقارات.

قطاع الأسمدة والبتروكيماويات

ويقول عطا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر حقق في آخر 3 أعوام أرقاما إيجابية للغاية من حيث الإنتاج والتصدير ومعدل التشغيل للشركات الحكومية وغير الحكومية، والتي بدورها أثرت إيجابيا بشكل ملحوظ علي نتائج أعمال الشركات وحققت معدلات نمواً إيجابية للغاية.

مصر ضمن قائمة أكثر 5 دول إنتاجا للأسمدة

وحققت مصر إنتاجا خلال عام 2022 جعلها من ضمن قائمة أكثر 5 دول إنتاجا للأسمدة النيتروجينية بما يقرب من إنتاج 19 مليون طن سنويا.

وفيما يخص صادرات مصر من الأسمدة والبتروكيماويات، حققت مصر نموًا في الصادرات بنحو 50٪، من خلال إجمالي قيمة صادارات نحو 5 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة مع 2.2 مليار دولار صادرات عام 2021.

أسهم الأسمدة والبرتوكيماويات

ويؤكد عطا أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، من أفضل القطاعات أداءً في البورصة المصرية، حيث شهدت أسعار أسهم القطاع ارتفاعات كبيرة داخل البورصة المصرية.

أسهم الأسمدة تحقق ارتفاعات قوية

وأشار إلى أن بعض الأسهم داخل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، حققت ارتفاعات كبيرة خلال العامين الماضيين تجاوزت نسب صعود بعض الأصول أو الأوعية الادخارية الأخرى.

وأوضح خبير أسواق المال أنه عند مقارنة أداء أسهم قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، مع أصل مثل الذهب، نجد أن بعض الأسهم حققت ارتفاعات بين 100% و200%، الأمر الذي يجعل من هذا النوع من الأسهم استثمارا جيدا يحقق أرباحا قوية.

شركات قطاع الأسمدة

وبالنظر إلى أداء بعض الشركات داخل هذا القطاع، نجد أن شركة أبو قير للأسمدة إحدى الشركات القيادية، حققت معدلات نمو بنتائج الأعمال السنوية إيجابية للغاية حيث حققت الشركة ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 61.7% علي أساس سنوي، بإجمالي صافي ربح بلغ 14.64 مليار جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023 مقابل 9.05 مليار جنيه صافي ربح خلال العام السابق له.

أسهم أبوقير للأسمدة

وشهدت أسهم أبوقير للأسمدة في البورصة المصرية تحركات قوية بشكل إيجابي للغاية خلال العاميين الماضيين، ارتفعت من مستويات 25 جنيها للسهم، وصولاً لمستوي 85 جنيها للسهم.

أسهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكو

وأشار خبير أسواق المال إلى أنه بالنظر إلى أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، نجد أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس سنوي، محققة صافي ربح بلغ 3.97 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقارنة مع 3.73 مليار جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبالنسبة لحركة السهم خلال العاميين الماضيين، نجد أن السهم ارتفع بشكل إيجابي للغاية من مستوي 120 جنيها وصولاً لمستوى 600 جنيه.