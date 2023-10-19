وفاة الممثل الأمريكي بارت يونج عن عمر ناهز 83 عاما

توفى الممثل الأمريكي بارت يونج، عن عمر ناهز الـ83 عامًا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مديرة أعماله التي أعلنت نبأ وفاته، وتأكيدها أنّ غادر الدنيا يوم 8 أكتوبر من الشهر الجاري، والإعلان عن الخبر في الساعات الماضية.

وفاة بارت يونج

كما أعلنت ابنة بارت يونج، خبر وفاته عبر موقع التغريدات القصيرة X، وأشارت إلى أنه توفى في لوس أنجلوس بأمريكا يوم 8 أكتوبر من الشهر الجاري.

بدأ مشواره في السبعينيات

بدأ بارت يونج، مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي، وتميّز بتجسيد شخصيات إيطالية أمريكية من الطبقة العاملة، ومن أشهر أدواره فيلم روكي عام 1976 بطولة سيلفستر ستالون، وبسببه ترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد.