وفد من طلاب جامعة المنوفية يزور مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية

نظمت إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية، زيارة إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة.

وفد ضم 50 طالبا

وضم الوفد 50 طالبا وكان في استقبالهم مجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة الذين قدموا شرحًا وافيًا للمدينة وعرض فيلم تسجيلي عن المدينة.

وتقام مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 200 فدان، ومن المستهدف أن تكون مدينة المعرفة مجتمعًا متكاملًا لتكنولوجيا المعلومات. ويعد الهدف من إنشاء مدينة المعرفة بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية، وتوفير التدريب التقني لإعداد أجيال واعدة قادرة على تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية.

برنامج الزيارة

وتضم المرحلة الأولى لمدينة المعرفة 4 مبان تشمل مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية، وآخر للتدريب التقني، ومبنى للبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به. كما أن مدينة المعرفة تضم أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع في مصر، على مساحة 15 ألف متر مربع.