هيئة الدواء تحذر المواطنين من «حقن البرد».. تحتوي على 3 مكونات خطيرة

حذرت هيئة الدواء المصرية مجددا المواطنين من استخدام «حقن البرد» لعلاج نزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية، موضحة في منشور توعوي لها أنها تسبب مضاعفات جسيمة على أجهزة الجسم، إذ يدخل في تكوينها مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للآلام.

مكونات «حقن البرد»

وأضافت الهيئة أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد، والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد، كما أن مسكن الألم الموجود في مكونات حقن البرد تسبب مشكلات صحية لمرضى القلب والربو والسكري، والإسراف في تناول المسكنات يؤدي إلى قرحة المعدة، وفيما يتعلق بالحصول على الكورتيزون فإن استخدامة بدون الرجوع إلى الطبيب يؤدي لضعف المناعة، بالإضافة إلى إلحاق الضرار بمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكر.

عشوائية كبيرة لدى معظم المواطنين في الحصول على الأدوية

وبدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه مع اقتراب الدخول في فصل الشتاء تزداد الإصابة بالفيروسات التنفسية المختلفة سواء نزلات البرد أو الإنفلونزا أو فيروس كورونا، وبعض المواطنين يلجأون للحصول على علاج سريع وكثيرا يحصل على حقن البرد، ولها أضرار كثيرة دون وعي.

وأشار إلى أن هناك عشوائية كبيرة لدى معظم المواطنين فى الحصول على الأدوية دون وصف الطبيب، موضحا أن المضادات الحيوية يجب عدم الحصول عليها إلا بوصف الطبيب، والحصول على نفس الجرعات التي وصفها الطبيب، دون زيادة أو نقصان حتى في حال التماثل للشفاء.