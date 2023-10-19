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أحمد الخطيب: المصريون يؤيدون القيادة السياسية في موقفها من حرب غزة

كتب:

شريف سليمان
12:40 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ الشعوب تسبق الحكومات في دعم القضية الفلسطينية، ففي كل مرة يحدث عدوان على فلسطين، تكون الشعوب أسبق إلى المبادرة بإعلان مواقفها.

القيادة المصرية تشدد على دعم غزة

وأضاف أحمد الخطيب، خلال تقديم برنامج «رسالة وطن»، الذي يُبث عبر أثير «راديو 9090»، أنّ هذا الأمر يثير الشعوب العربية بسبب تأخر الحكومات العربية في الإعلان عن مواقفها، لافتا إلى أنّ القيادة السياسية المصرية كانت استثناءً في الحرب الأخيرة على فلسطين، حيث استخدمت خطابا واحدا هو دعم القضية الفلسطينية رغم إدانة دول العالم ما حدث في 7 أكتوبر، وقبل أن يصدر أي رد فعل من الشعب.

المصريون يدعمون الرئيس السيسي في موقف من القضية الفلسطينية

وأوضح الكاتب الصحفي، أنّ مصر خاضت 5 حروب في مسألة القضية الفلسطينية، وهي واحدة من أسباب تأخرها اقتصاديا، مشددا على أنّ موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي جريء وكبير، والشعب المصري يدعم مواقف وقرارات الرئيس فيما يخص القضية الفلسطينية.

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