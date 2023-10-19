إجراء 10 آلاف عملية عيون للمرضى غير القادرين في قنا

أعلنت جمعية الأورمان إجراء 10,020 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة قنا، وذلك فى فترة وجيزة منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن، وبالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقًا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وبحسب البيان الصحفي، أكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

عمليات جراحية لأهالي قنا

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،ان مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة قنا أجرى الكشف الطبي على عدد 46,940 ألف مريض واجراءعدد (10,020) عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (2,289) نظارة طبية.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة قنا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف مريض،واجراء عدد 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون،وتسليم عدد (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.