من هو الطفل «إياد» بطل «السفارة في العمارة»؟.. أحداث فلسطين أعادته للأضواء

«ده إياد صديقي وصاحبي.. بطل وأعظم الأبطال»، كانت تلك العبارة التي انتفض بها شريف خيري، الذي جسد دوره الفنان عادل إمام، حينما شاهد الطفل الفلسطيني«إياد» نجل صديقه، ضمن أحداث فيلم «السفارة في العمارة» خلال عام 2005، الذي حقق حلمه بالعودة لبلده حتى استشهد برصاص قوات الاحتلال.

الأحداث التي تعيشها فلسطين هذه الأيام، أعادت مشهد استشهاد الطفل الفلسطيني «إياد» للأذهان، بعد أنّ تداول الرواد، المشاهد التي ظهر بها خلال أحداث فيلم «السفارة في العمارة»، إذ كان يدافع عن القضية الفلسطينية باستماتة كما لو كان واحدًا منهم على أرض الواقع.

الطفل يتمنى العودة لوطنه

ومن بين المشاهد المؤثرة التي لقيت صدى وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، هو الحديث الذي دار بين الطفل الفلسطيني «إياد» و«شريف خيري»، إذ كان يروي له أمجاد الأبطال الذين يدافعون عن تراب بلدهم بكل ما أوتوا من قوة، قائلًا خلال أحداث المشهد: «أنا عاوز أرجع بلدي اللي اتولدت فيها، عايز أروح فلسطين، عايز أنضم للانتفاضة».

معلومات عن «طفل السفارة في العمارة»

بعد مرور ما يقرب من 18 عاما على عرض فيلم «السفارة في العمارة»، وفي ظل الأحداث التي يعيش بها أهل فلسطين وتعرضهم للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بدأ البعض في طرح أسئلة عن الطفل الذي أدى الدور أمام الفنان عادل إمام، أين اختفى ومن يكون؟

وتُقدم «الوطن» أهم المعلومات عن الطفل الفلسطيني «إياد» بطل فيلم «السفارة في العمارة»، وفقًا لحسابات والده عمرو عرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- جسد دور الطفل الفلسطيني، طارق عرفة، نجل المخرج عمرو عرفة.

- عمه المخرج الكبير شريف عرفة.

- كما أنه حفيد المخرج الراحل سعد عرفة.

- شارك طارق عرفة، في التمثيل وظهر أمام الكاميرات، وهو بعمر الـ10 أعوام، من خلال فيلم «السفارة في العمارة» مع الزعيم عادل إمام.

المخرج يكشف عن هوية صاحب الدور

- كشف والده المخرج عمرو عرفة، هويته عبر حسابه على موقع «x»، خلال تعليقه على إحدى المتابعات، قائلًا: «جيبتي منين الصور الحلوة دي يا زهرة مش عندي، طارق اتخرج من الجامعة والحمد لله بيشتغل مساعد مخرج».

فيلم الممر

- ومن بين الأعمال السينمائية التي شارك بها طارق عرفة، كمساعد مخرج هو فيلم«الممر»، بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وإخراج والده المخرج عمرو عرفة.