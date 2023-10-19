عضو بـ«النواب»: إسرائيل تنتهك القانون الدولي والإنساني في غزة

قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، إننا نعلن ونؤكد دعمنا الكامل وتأييدنا لما اتخذه الرئيس السيسي، من قرارات وإجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي المصري، ونثق في إدارته للأزمة بكل حكمة واقتدار، مشيدًا بموقف الرئيس السيسي لإيقاف مؤامرة التهجير القصري للأشقاء الفلسطينين لغزة وتفريغها من أهلها.

خطورة استمرار الحرب في غزة

وأوضح أبوهميلة، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينة، أن الرئيس السيسي نبه لخطورة استمرار الحرب في غزة، وما تستخدمه إسرائيل تجاه سكان غزة هو جريمة، وكذلك تدمير المساجد والمستشفيات التي أدت لاستشهاد أكثر من 3500 شهيد و12500 مصاب وتشريد أكثر من مليون مواطن، وهو انتهاك للقانون الدولي والإنساني.