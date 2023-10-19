رئيس «محلية النواب»: ندعم ونفوض السيسي لحماية أمن مصري القومي

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنّ المواقف أثبتت أن لدى مصر قائد مخلص قوي، وذلك خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم، لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

«السجيني»: أدعم وأفوض الرئيس السيسي لحماية أمن مصر القومي

وأعلن «السجيني» دعمه وتفويضه للرئيس السيسي، لاتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر القومي ورعاية القضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب وقضية الشعوب المتحضرة.