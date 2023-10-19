الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة في مدارس ومعاهد المنوفية

نظمت المدراس والمعاهد الأزهرية في محافظة المنوفية، الوقوق دقيقة حدادا في طابور الصباح، حداداً على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي في فلسطين، بعد الهجوم الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي وصرب المدارس والمستشفيات.

الحداد 3 أيام على أرواح شهداء فلسطين

وأعلنت الدولة المصرية الحداد العام، 3 أيام، على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي، وتنكيس الأعلام من المدراس والجهات الحكومية.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وجّه المديريات التعليمية بوقوف الطلاب خلال طابور الصباح الخميس في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

مظاهرات في شوارع المنوفية لدعم القضية الفلسطينية

ونظم الآلاف من أبناء محافظة المنوفية، مظاهرات حاشدة في مدينة شبين الكوم، للتنديد بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إعتداء وحشي علي المواطنين المدنيين في فلسطين، فضلا عن الاعتداء علي المستشفيات التي تقدم الخدمات المصابين والمدراس التابعة للمؤسسات الدولية.