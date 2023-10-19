جلسة برلمانية طارئة لمناقشة الأوضاع الفلسطينية المتأزمة داخل قطاع غزة

بدأت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، وحرص غالبية النواب والنائبات على ارتداء ملابس سوداء، حدادا على أرواح الشهداء وقرأوا الفاتحة عليهم، وكذلك ارتدوا الوشاح الفلسطيني دعمًا للقضية الفلسطينية، فيما حمل كثيرًا من النواب، علم الدولة العربية الشقيقة.

جلسة برلمانية طارئة لمناقشة الأوضاع الفلسطيينية

وتشهد الجلسة البرلمانية اليوم، مناقشة الأوضاع الفلسطينية المتأزمة داخل قطاع غزة، ورفض دخول المساعدات الإنسانية للفلسطنيين بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي.

وأكد عدد من النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد، مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

استحقاقات رئيس المجلس

ولرئيس مجلس النواب، تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة، وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس، أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

وكان مجلس النواب، نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.