مدير المتحف اليوناني: قاعات العرض أكثر ما يجذب انتباه الزوار

قالت الدكتورة ولاء مصطفى، مدير عام المتحف اليوناني الروماني، إنّ المتحف يشهد إقبالًا كبيرا من الزوار سواء من المصريين أو الأجانب، مشيرة إلى أنّ المتحف شهد العديد من الزيارات رفيعة المستوى من سفراء وقناصل من إيطاليا واليونان، آخرها وفد من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل زيارات عدة من خارج مصر لأنّه موسم رحلات البواخر.

المتحف اليوناني الروماني

وأوضحت مدير عام المتحف اليوناني الروماني، لـ«الوطن»، أنّ أكثر ما يجذب انتباه الزوار هو طريقة العرض المتحفي للقطع الأثرية وطريقة تثبيت القطع والإضاءة، مشيرة إلى أنّ المنزل الروماني هو الغرفة الأكثر زيارة لأنّها عبارة عن محاكاة للحياة في العصر الروماني مثل حجرة الطعام والمطبخ والحمام.

وأشارت إلى أنّه يعرض ولأول مرة قطعا من الآثار الغارقة التي تضم نحو 20 ألف قطعة أثرية، و27 قاعة عرض متحفي، ويعُد المتحف الوحيد المُتخصص في الحضارة اليونانية والرومانية.

تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني

يذكر أن المتحف تم تطويره وترميمه، ويضم نحو 6 آلاف قطعة أثرية من عصر ما قبل الإسكندر حتى العصر البيزنطي، وبعد الترميم يضم نحو 10 آلاف قطعة أثرية.