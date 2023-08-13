التشكيل النهائي لهيئة مكتب غرفة القاهرة التجارية لدورة 2023/ 2027

انتهت غرفة القاهرة التجارية اليوم الأحد، من تشكيل هيئة مكتبها للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، وذلك خلال جلسة إجرائية، أدارها كل من اللواء صلاح العبد، وشادي الكومي، أكبر وأصغر الأعضاء سناً.

وضم التشكيل الجديد لهيئة مكتب الغرفة التجارية بالقاهرة أيمن عشري، رئيساً للغرفة، وشريف يحيى وسيد النواوي نائبين أول وثانِ، واللواء صلاح العبد أميناً لصندوق الغرفة، وأشرف خضر، أمين صندوق مساعد، وأشرف الشيمي سكرتيراً عاماً للغرفة، بينما تم اختيار عماد قناوي ممثلاً لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية .

التشكيل النهائي لرئاسة غرفة القاهرة

وجاء مجلس إدارة الغرفة مكوناً من عضوية كل من طارق السلاب، وخالد حسانين، ومحمد مهران، وأحمد الوسيمي، ومحمد منظور، وإيهاب سعيد، ومحمد سامي، وإبراهيم المغربي، وشادي الكومي، وعبدالفتاح المحجوب، وأحمد عبدالحميد، وهاني الرواس، ونجلاء عبدالمنعم، وأمير نادر رياض، وأحمد النجار.

ورحب ايمن عشري، رئيس غرفة القاهرة الجديد، بمجلس الادارة الجديد عقب انتهاء جلسة الاجراءات، متمنياً أن تكون هذه الدورة دورة تحقيق الإنجازات، والعمل كفريق واحد متكامل الأدوار، بما يحقق مصالح منتسبي الغرفة من الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة، ومصلحة الاقتصاد القومي، وتنفيذ توجهات الدولة، سواء فيما يتعلق بالدور الاقتصادي أو المجتمعي.

أهمية الاستفادة من كل إمكانيات المجلس

وشدد «عشري» على أهمية الاستفادة من كل الإمكانيات الموجودة في المجلس، في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس، سواء الأعضاء الذين كانوا موجودين في الدورة السابقة، أو الأعضاء الجدد الذين انضموا لهذا المجلس.

تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية

ويأتي تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بناءً على قرارات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أرقام 272 و273 و274 لسنة 2023، والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية، بتاريخ 10 أغسطس 2023، بتحديد أسماء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ودعوة مجالس إدارات الغرف بكافة المحافظات، لانتخاب هيئات مكاتبها في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.