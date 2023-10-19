طلاب مدارس أكاديمية الفنون يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بوقوف طلاب مدارس جمهورية مصر العربية دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وقف طلاب كلا من المدارس الثقافية والمدرسة التكنولوجية بأكاديمية الفنون دقيقه حداد أثناء طابور الصباح.

وصرحت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أنها تثمن جهود وزارة التربية والتعليم في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية لأبنائنا الطلاب، مضيفة أن ذلك يعزز من إحساس الانتماء والوعى بما يمر بالعالم العربي من أحداث.

اتحاد طلاب أكاديمية الفنون

كما نظم اليوم اتحاد طلاب أكاديمية الفنون بالتعاون مع الاتحادات الطلابية في جميع المعاهد وقفه تضامنيه لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتنديد بأفعال الاحتلال الإسرائيلي الغاشم خاصة بعدما تم قصف المستشفى المعمداني وسقوط المئات من الشهداء والمصابين .

هذا وقد صرحت رئيس أكاديمية الفنون أنها تؤيد موقف القيادة السياسية تجاه الدولة الفلسطينيه كما أعلنت عن اصطفافها مع الدولة في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أرض سيناء.

على جانب آخر قال الطالب مؤثر رفعت رئيس اتحاد طلاب الأكاديمية، إنه في ظل هذه الأحداث الراهنة، وإيمانا بدور الفن كقوة ناعمة، كان ولابد أن يقوم طلاب الأكاديمية بعمل وقفه تضامنية للتنديد بالعدوان الغاشم والمجازر التي تعرض لها سكان قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

التربية والتعليم توجه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، وجّه المديريات التعليمية بوقوف الطلاب خلال طابور الصباح اليوم الخميس دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك تعبيرا عن تضامن الطلاب مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

ونكّست المدارس الأعلام، تزامنا مع إعلان الحداد العام على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي في قصف مستشفى المعمداني بغزة، وتنكيس الأعلام 3 أيام في جميع مدارس القاهرة.