عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، إثر قصف صاروخي من طائرات حربية إسرائيلية على منازل وأبراج سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طيران الاحتلال أغار على منزل عودة في منطقة السكة شرق مخيم جباليا، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي، وما زال عدد من المصابين تحت الركام، ويحاول المسعفون ورجال الإنقاذ والمواطنون انتشالهم.

واستُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة الهسي في بلدة جباليا شمال القطاع، كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف منزل لعائلة حسونة في حي الشجاعية، وآخر لعائلة محيسن في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

طيران الاحتلال يستهدف منزلين

كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي منزلين أحدهما في شارع السقيلة، والآخر لعائلة مخيمر في خان يونس ومخيمها جنوب القطاع، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل على رؤوس ساكنيه يعود لعائلة ضهير، في خربة العدس بمدينة رفح، فيما استُشهد آخرون من عائلة الزرد بعيد قصف طائرة حربية منزلا مأهولا في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وأشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى استشهاد عدد ممن تواجدوا بداخله، كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف لعائلة أبو سيدو شمال غرب مدينة غزة، وقُصف منزل لعائلة أبو سبيتان في بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

طائرات الاحتلال تدمر برج الأندلس

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برج الأندلس، المكون من 14 طابقا في منطقة كرامة شمال غرب غزة، إضافة إلى 3 أبراج سكنية في مدينة الزهراء جنوبا.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه وبوارجه ومدفعيته قصفها لمنازل المواطنين والشقق السكنية في مختلف قطاع غزة لليوم الـ13 على التوالي، موقعة ضحايا في صفوف المدنيين، ودمارا مهولا في المنازل والممتلكات العامة والبنية التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 3569، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعبنا في 7 أكتوبر الجاري، والمصابين إلى أكثر من 13200.