«الأزهر للفتوى»: مجازر «الاحتلال الإسرائيلي» في غزة جريمة مكتملة الأركان

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إننا نتسمك بتراب أوطاننا ونبذل من خلالها دمائنا، مؤكدا تألم الجميع بسبب ما يحدث في غزة والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن فلسطين وطنًا لكل العرب لما فيه من مقدساتنا وقبلتنا الأولى.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنّ موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، يؤكد التفاف الشعب المصري حول جيشها وقائدها في أوقات الأزمات، وصمودهم جنبا إلى جنب للدفاع عن قضايا الوطن والأمة العربية والإسلامية كلها، مشيرا إلى أن ما ينفذه الكيان الصهيوني من مجازر وحشية يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وسيُحاسب عليها عاجلا أو آجلا، وسيكتب التاريخ أسماء من ارتكب هذه الجرائم ودعموها.

موقف الأزهر الشريف تجاه الحرب على غزة

وتابع: «موقف الأزهر الشريف تجاه الحرب على غزة ليس جديدا عليه بل هي مواقفه على مر التاريخ، إذ خرج علماء الأزهر في حرب أكتوبر يحملون السلاح مع جيش مصر»، مؤكدا أنّ الأزهر الشريف على أتم الاستعداد للوقوف مع الجيش في الوقت الحالي من أجل حماية أرض وتراب الوطن إلى جانب حماية مقداساته الإسلامية.