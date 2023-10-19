«تعليم القاهرة» توجّه بحصر مشكلات العاملين في المدارس.. ووضع حلول لها

عقدت وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان مديرية التعليم بالقاهرة، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطة التنفيذية لوحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان للعام الدارسي الجديد 2023-2024، بحضور مديري الإدارات التعليمية.

وقد تطرق الاجتماع إلى مناقشة الرؤية والرسالة لوحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، وهي نشر ثقافة المواطنة ومبدأ المساواة لتحقيق العدالة في المؤسسات التعليمية، والهيكل التنظيمي للوحدة ما يسهم في تنظيم العمل، والغرض من إنشاء وحدة تكافؤ فرص وحقوق الإنسان لتثبيت مبادئ المساواة والمواطنة داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت الدكتورة كفاية محمد، مدير الوحدة، أهمية تعزيز السبل لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا مثل «المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن» داخل مجتمعنا، ما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية الوطن.

وجرى مناقشة القرار الوزاري رقم 354 بتاريخ 12-9-2012 والذي نص على إنشاء وحدة تكافؤ الفرص، التي تختص بنشر ثقافة المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان من خلال المناهج العلمية والتطبيقية، وحصر مشكلات العاملين والعمل على حصول المرأة العاملة على حقوقها وحل المشكلات التي تواجهها، ومناقشة أهداف واختصاصات وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، وعرض الخطة التنفيذية لوحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان للعام الدارسي 2023-2024 ومناقشة بنودها.

وأسفر اجتماع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان مديرية التعليم بالقاهرة المناقشات، عن بعض التوصيات، كما يلي.

- حصر مشكلات العاملين في المدارس واقتراح الحلول الممكنة لها قدر المستطاع.

- الالتزام بالقرار الوزاري 354 لسنة 2012 ومراعاة تنفيذه في ضوء خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

- الاهتمام بمبادرة (دوي) ونشر الوعي بها وتفعيلها والأخذ في الاعتبار عمل إحصاء لمبادرة (دوي).