المدارس اليابانية توجه تعليمات لطلاب الصف الرابع الابتدائي قبل الامتحانات

وجهت المدارس المصرية اليابانية، تعليمات لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بشأن امتحانات شهر أكتوبر، المقرر عقده من 25 أكتوبر، وفي الجزء المقرر تدريسه فقط وتنتهي 30 أكتوبر الجاري.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وحددت المدارس المصرية اليابانية تعليمات مهمة لطلاب الصف الرابع الابتدائي بشأن امتحانات أكتوبر، وهي كالتالي:-

- ممنوع الغياب نهائيًّا لأي طالب أو طالبة في أثناء امتحانات الشهر.

- في حالة المرض على الطالب في أثناء انعقاد امتحانات شهر أكتوبر، أنّ يحضر إلى الامتحان متخذًا كل الإجراءات الاحترازية، إذ إنه يمنع على الطالب تجاهل هذه الإجراءات وسنقوم بمتابعته.

- خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسي كاملًا وسيعقد الامتحان في الحصة الثالثة والرابعة.

- ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

- ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة الامتحانات.

- حضور الطالب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزي المدرسي ويمنع الزي المخالف.

- على الطالب الالتزام بحضور امتحانات شهر أكتوبر ومعه أدواته المدرسية الخاصة.