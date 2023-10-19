تلاميذ رياض الأطفال في العجمي يتضامنون مع فلسطين.. دقيقة حداد ورسم العلم

«فلسطين في كل قلب مصري شيوخ ورجال وشباب ونساء وأطفال»، لسان حال كل مصري متأثرا بالأحداث التي وقعت في فلسطين والقصف الإسرائيلي على غزة، واستهداف المدنيين والمستشفيات حتى خرجت العديد من المظاهرات لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

تسابقوا فى رسم العلم

تقول جيرمين محمد مدير روضة زيد بن حارثة الرسمية لغات بإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه جرى الوقوف دقيقة حداد في طابور الصباح لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني، ووجدنا الدموع في عيون أطفال الروضة كان لابد من تفريغ طاقتهم لرسم علم فلسطين، وفوجئنا أن معظمهم يعرف شكل العلم وألوانه وأخرجوه بشكل جيد.

فلسطين في قلب كل مصري

وتضيف رضوى حافظ مدير روضة مدرسة أميرة العجمي بغرب الإسكندرية، أن الأطفال تأثروا بما حدث في غزة، ولا يمكن أن نغفل مشاعرهم وطلبنا منها استغلالها في الرسم وهو ما تم فعليا.

تأييدا لقرار الرئيس

بينما قالت أمل الشناوي مدير روضة مدرسة Pls التابعة لإدارة العجمي التعليمية، إن هناك حالة من الحزن سيطرت على الجميع ومن بينهم الأطفال، وعبرنا عن غضبنا بالوقوف دقيقة حداد في المدرسة تضامناً مع القضية الفلسطينية وتأييدا ودعما لقرار الرئيس تعاملنا مع مشاعر الأطفال بالرسم لتكون رسالة للعالم أن كل مصر خلف رئيسها تضامناً مع رئيس الجمهورية.