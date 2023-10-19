مظاهرة حاشدة بجامعة الزقازيق لدعم تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

نظم الآلاف من طلاب جامعة الزقازيق اليوم تظاهرة ضخمة لدعم فلسطين والتنديد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في غزة، ودعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

مظاهرة ضخمة بجامعة الزقازيق لدعم فلسطين

ورفع الطلاب والطالبات الذين تجمعوا أمام كلية الآداب العلم الفلسطيني والعلم المصري، ورددوا هتافات «لا اله الا الله الصهاينة أعداء الله، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، يا فلسطيني يا فلسطيني دمى دمك، ودينك ديني».

لافتات تحمل عبارات مناهضة لإسرائيل

ورفعوا لافتات دون عليها شعارات «تسقط تسقط إسرائيل، يسقط يسقط قتلة الأطفال، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين».

وأكد الطلاب دعمهم للقيادة المصرية وتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يُساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري.