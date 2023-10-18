مظاهرات في 9 جامعات مصرية تأييدا لقرارات الرئيس وتنديدا بالاعتداء على الفلسطينيين

انتفض الآلاف من طلاب الجامعات المصرية في وقفات احتجاجية وتظاهرات اليوم منددين بقصف الاحتلال للمناطق السكنية والمستشفيات، لتخرج المسيرات منددة بالاحتلال مردين هتافات «بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين»، و«غزة العزة».

الأعلام المصرية والفلسطينية بدعم غزة

وحمل طلاب الجامعات المصرية الأعلام المصرية والفلسطينية جنبا إلى جنب مرددين الهتافات، بينما أعلنت عدة جامعات تنظيمها لمسيرات خلال الساعات القليلة القادمة، جاء هذا لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

طلاب جامعة المنيا يدعمون قرارات الرئاسة

ونظم طلاب جامعة المنيا وقفات احتجاجية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما توافد عدد من الطلاب على سيارات التبرع بالدم من أجل تقديم المساعدات اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

المنوفية ترفض التهجير

ونظم طلاب جامعة المنوفية، وقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين، ورفعوا لافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية وأعلام فلسطين، وما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من رفض التهجير إلى سيناء.

الإسكندرية تدعم فلسطين

وبالإسكندرية انطلقت مظاهرة شبابية من أمام مجمع العلوم الإنسانية لدعم القضية الفلسطينية، بعد قصف مستشفى المعمداني بالتزامن مع استمرار حملة التبرع بالدم في جامعة الإسكندرية لصالح مصابي غزة.

المنصورة تهتف يافلسطين معاكى ليوم الدين

وبجامعة المنصورة نظم طلاب وقفة للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعم تصريحات الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مرددين «يا فلسطين يا فلسطين.. إحنا معاكي ليوم الدين»، و«الله يا الله قف بجانب فلسطين».

الفيوم تبدأ سلسلة تظاهرات لدعم فلسطين

كما انطلقت مظاهرة لآلاف الطلاب من مختلف كليات جامعة الفيوم، لدعم القضية الفلسطينية، بالتزامن مع انطلاق حملة التبرع بالدم أمام مستشفى الفيوم الجامعي لصالح مصابي غزة.

وقال عبد الرحمن محمود رمضان أمين اتحاد طلاب جامعة الفيوم، فى تصريحات لـ «الوطن»، إن المسيرة مقدمة لسلسلة مظاهرات مُقبلة حتى انتهاء الأزمة الفلسطينية.

سوهاج تحتج ضد المحتل

و بجامعة سوهاج توافد المئات من الطلاب للمشاركة في مظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال، واستشهاد مئات من الأطفال والنساء من الأشقاء الفلسطينيين مرددين «بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين».

طنطا تدعم الرئيس والقضية الفلسطينية

وفي جامعة طنطا، خرج طلاب الجامعة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قراراته بشأن القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ودعم القضية الفلسطينية.

وقال الكتور ممدوح المصري، عميد كلية آداب طنطا، إنه حرص وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في مسيرة لدعم وتأييد قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية.

عين شمس ترفض الإحتلال

وبجامعة عين شمس خرج الطلاب منددين بالاحتلال ومرددين الهتافات حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية، وترفض قصف المستشفى المعمداني.

الجامعة الأمريكية تندد بالإحتلال

كما شهدت الجامعة الأمريكية في القاهرة مسيرات رافضة للاحتلال الصهيوني.

وتستعد عدة جامعات مصرية منها «بنها وبني سويف وكفر الشيخ وجنوب الوادي»، لتنفيذ مسيرات تأييد للقرارات الرئاسية برفض التهجير ودعما للقضية الفلسطينية.