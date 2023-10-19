«الصحفيين» تعلن نتيجة قيد المشتغلين بالأسماء (صور)

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل المجلس، نتيجة لجنة قيد جدول المشتغلين التي انعقدت في يوليو الماضي.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس وعضوية كل من حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد، قررت في مايو الماضي، عقد جلسة خاصة لمقابلة الحاصلين على لجنة تظلمات القيد الاستئنافية ومراجعة أوراق القيد.

وتضم لجنة القيد في تشكيلها الجديد عقب انتخابات التجديد النصفي للنقابة، كل من هشام يونس رئيسًا وعضوية كل من حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد.

وجاءت النتيجة على النحو التالي: