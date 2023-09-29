تفاصيل حفل علي الحجار في ساقية الصاوي.. يهدي أغنية لشقيقه

يحيي اليوم الفنان علي الحجار حفلًا غنائيًا كبيرًا في ساقية الصاوي، بعد غياب دام ما يقرب من شهر عن آخر حفلاته الغنائية هناك.

علي الحجار يهدي شقيقه أغنية بحفلة ساقية الصاوي

وعلمت «الوطن» أن الحجار سيهدي شقيقه الراحل أحمد الحجار أغنية خلال الحفل من أغنياته القديمة التي كان الحجار الصغير لحنها له.

ويحيي المطرب علي الحجار حفلًا ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر تحت عنوان «مصر 50 سنة عبور» وذلك يوم 4 أكتوبر بمحافظة الإسماعيلية.

حفل علي الحجار بنقابة الصحفيين

وأحيا على الحجار حفلاً غنائياً بنقابة الصحفيين بعنوان 100 سنة سيد درويش، وقدم خلال الحفل باقة من أهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش المحببة لدى الجمهور.كما أحيا المطرب على الحجار حفلاً غنائياً ضخم ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء لدورته 31، على مسرح المحكي وقدم خلال الحفل مجموعة تترات مسلسلاته المتميزة، كما قدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.