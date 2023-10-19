صحفي فلسطيني: فقدت 25 شخصا من عائلتي في القصف الإسرائيلي

قال معتز العزايزة الصحفي الفلسطيني الذي فقد أسرته بالكامل في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إنه في يوم الحادث كان يمارس عمله بالتغطية للأحداث، ووسط اليوم وصله خبر قصف المدينة التي يعيش فيها شرق غزة.

قصف بيت عائلتي

وأضاف، خلال مداخلة في تغطية مباشر لقناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه: «عندما سمعت الخبر أكملت عملي، وبعدها عرفت بأن بيت عائلتي تم قصفه، وعند عودتي إلى المدينة وجدت عائلتي أغلبهم أشلاء، وهي مكونة من 25 شخصا».

وتابع: «الموت صار كثيرا، من يموت فينا ارتاح، ومن يعيش حاليا هو الذي يعاني، لأن كل يوم في مجاوز ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وإسرائيل تستهدف قتل أكبر عدد ممكن».

كل دقيقة هناك مجزرة

وعن طبيعة عمله وسط الأحداث، قال: «مع بداية الحرب الحركة محسوبة جدا، وعندما يشتد القصف والأعداء لا شيء يكون منظما، ولكن كل دقيقة هناك مجزرة وشبكة الاتصالات التعامل معها صعب والإنترنت واقع».