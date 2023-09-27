كبير أئمة «الأوقاف»: كلمة شيخ الأزهر اليوم بها معانٍ غزيرة.. وسيعم الخير قريبا

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إنّ احتفالية المولد النبوي الشريف التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فيها من النفحات والبركات والإشراقات ما لم يكن في مثيلاتها من قبل.

وأضاف المراغي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة dmc، أنّ أفضل ما أعجبه في الاحتفال أن جميع الحاضرين وعلى رأسهم الرئيس السيسي محبون للنبي، كما أعجبه ثناء رئيس الجمهورية على كلمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

معاني غزيرة في كلمة شيخ الأزهر

وتابع كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، أن كلمة شيخ الأزهر الشريف كان بها معانٍ غزيرة تخاطب الوجدان والنفس في الشرق والغرب على الامتثال بحضرة النبي في التعامل مع الناس فقيرهم وغنيهم، موضحًا: «سيعم الخير في البلاد مثلما قال الرئيس السيسي من قبل.. مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا، والدين الإسلامي يأمر بالبناء لا الهدم».

احتفالية مختلفة

وأكد، أن الاحتفالية كانت مختلفة كليا وجزئيا وفيها تكريم للمرأة المصرية والمسلمة وعلو من شأنها، مشددًا على أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقا لم تكن قبل الإسلام.