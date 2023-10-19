أمين الهلال الأحمر المصري: من يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مجرم

قال الأمين العام للهلال الأحمر رامي الناظر، إنه يحرم ويجرم أي فعل يمنع وصول المساعدات الانسانية لأي من دول العالم، لافتا إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يقع على عاتق الجمعية، بل يقع على عاتق العالم كامل، وجميع مكونات الهلال والصليب الأحمر.

مساعدات إنسانية من الدول العربية

أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بالتعاون مع مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر من كل الدول العربية التي نسقت من أجل وصول المساعدات الإنسانية التي ستقدم للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن دولة الكويت كانت من أوائل الدول العربية التي قدمت المساعدات لقطاع غزة، حيث قدمت نحو 25 طنا من الملابس والمواد الغذائية.

ولفت إلى أن دولة الإمارات، قدمت طائرات مساعدات إنسانية لدعم قطاع غزة، ودولة تونس قدمت المساعدات للشعب الفلسطيني من خلال الهلال الأحمر المصري، بالإضافة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

طائرة مساعدات إنسانية من فنزويلا

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري، تسلم أمس الأربعاء، طائرة للمساعدات الإنسانية مقدمة من دولة فنزويلا، لدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.