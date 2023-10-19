فنانة عادت من الاعتزال.. أسرار وكواليس أوبريت «القدس هترجع لنا»

في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين والعالم العربي، عادت من جديد أغنية «القدس هترجع لنا» للساحة من جديد، بعد فترة غياب طويلة، بسبب الأحداث الجارية حاليا.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، عددا من المعلومات التي تنشر عنها لأول مرة:

- فكرة الأغنية من الأصل كانت من الفنان هشام عباس، وكانت دويتو بينه وبين الفنانة الكبيرة هدى سلطان، بعد أيام من قيام قوات جنود الاحتلال بقتل الطفل محمد الدرة

- عادت الفنانة هدى سلطان من اعتزال الغناء بعد أكثر من 20 عاما لكي تقدم الكوبليه الأول من الأوبريت

- الأوبريت كتبه الفنان مدحت العدل، ولحنه رياض الهمشري

- تصوير الأوبريت لأول مرة يوم 20 أكتوبر عام 2000

- شارك في الأوبريت نخبة كبيرة من المطربين والفنانين، أبرزهم مدحت صالح وهشام عباس وطلعت زين وإيهاب توفيق وحكيم ومها البدري ومحمد حماقي وحنان وعلاء عبدالخالق

- قدم الأداء الصوتي للأوبريت الفنان فاروق الفيشاوي

- إعادة تقديم الأوبريت مرة أخرى لكن بشكل حي في دار الأوبرا المصرية في مايو 2002