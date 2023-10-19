خبير سياسي: تضامن الموقفين المصري والأردني للتصدي لتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الموقف المصري بشأن رفض مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وأماكن أخرى «حاسم وشجاع»، ويضع حداً للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

تضامن الموقفين المصري والأردني

وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة لقناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه، أن تضامن الموقف المصري مع الأردني يقوي أيضاً موقف الفلسطينيين في رفض أي مشاريع لها علاقة بالتهجير، أو التأثير في القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن تصدير الموقف المصري كان له تأثير في باقي المواقف العربية، لأن الموقف المصري بنى عليه الآخرون مواقفهم، منوهاً أن مصر تتعامل على أن القضية الفلسطينية تُعد جزءاً من الأمن القومي المصري.

مصر سباقة وقوية

وتابع: «مصر سباقة وقوية، وتقف أمام الضغوطات وأجبرت إسرائيل وأمريكا على إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، لأن مصر رفضت خروج مزدوج الجنسية من إسرائيل عبر معبر رفح، إلا بعد السماح بدخول المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة».

وأكد عبد المهدي مطاوع أن الدعم الأمريكي لإسرائيل غير مسبوق، موضحاً أن إسرائيل بدون الدعم الأمريكي والغربي لم تكن لتصمد حتى يومنا هذا.