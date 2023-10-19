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قيادي بـ«التجمع»: الرئيس السيسي كان دوما هو المحور الفاصل في المواقف العربية

كتب:

محمد عزالدين
07:18 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
غزة

غزة

قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن حالة الاصطفاف والاستنهاض الشعبي الكبير الذي تشهده الحالة المصرية منذ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عن المخاطر والتحديات التي تحيط بالموقف الإقليمي نتيجة للعدوان الغاشم للكيان الصهيوني على غزة تعكس مجموعة مهمة من المؤشرات، مشيرا إلى أن السيسي كان دوما هو المحور الفاصل في المواقف العربية بكلماته الواضحة.

مصر درع وسيف الأمة

وأضاف قنديل، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة DMC، أن مصر دائما هي الدرع والسيف لحماية مقدرات هذه الأمة، وفي اللحظات الحاسمة تعكس جدارتها ومكانتها كونها الشقيقة الكبرى والدرع الواقي.

مصر هي الهدف من أي عدوان

وأشار إلى أن مصر كانت الهدف من أي عدوان أو احتكاك يحدث في تلك المنطقة، وليس أدل على ذلك مما قام به الكيان الصهيوني من قصف لمعبر رفح (من جهة غزة) ثلاث مرات للحيلولة دون دخول المساعدات المصرية عن طريق المعبر لنجدة الإخوة في فلسطين.

وأوضح أن الرئيس السيسي كان دوما هو المحور الفاصل في المواقف العربية بكلماته الواضحة.

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