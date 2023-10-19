حكيم يكشف لـ«الوطن» كواليس حفله بفلسطين ولقائه ياسر عرفات: لم أتردد لحظة

قال الفنان حكيم، أن الأراضي الفلسطينية ستظل فلسطينية مهما حاول جنود الاحتلال اغتصابها، وأنها ستعود في يوم من الأيام لأهلها الأصليين.

وأوضح حكيم لـ«الوطن» أنه زار فلسطين من قبل، حينما أقام حفلا غنائيا في مدينة رام الله، مضيفا «عندما عرضوا عليّ فكرة الغناء في رام الله، لم أمضي وقتا طويلا في التفكير، وقبل أن يكملوا الحديث، كنت موافقا وقلت لهم مستعد أروح مشي لهناك».

زيارة حكيم لفلسطين ولقائه ياسر عرفات

وأشار حكيم إلى أنه التقى خلال تلك الزيارة رئيس السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت المناضل ياسر عرفات وأجرى معه حديثا مطولا.

يذكر أن الفنان حكيم ما يزال حتى الآن يواصل طرح أغنيات ألبومه الجديد «الراجل» الذي طرح منه حتى الآن عددا من الأغنيات.