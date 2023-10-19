رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حكيم يكشف لـ«الوطن» كواليس حفله بفلسطين ولقائه ياسر عرفات: لم أتردد لحظة

كتب:

محمود الرفاعي
08:30 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
حكيم خلال لقائه رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات

حكيم خلال لقائه رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات

قال الفنان حكيم، أن الأراضي الفلسطينية ستظل فلسطينية مهما حاول جنود الاحتلال اغتصابها، وأنها ستعود في يوم من الأيام لأهلها الأصليين.

وأوضح حكيم لـ«الوطن» أنه زار فلسطين من قبل، حينما أقام حفلا غنائيا في مدينة رام الله، مضيفا «عندما عرضوا عليّ فكرة الغناء في رام الله، لم أمضي وقتا طويلا في التفكير، وقبل أن يكملوا الحديث، كنت موافقا وقلت لهم مستعد أروح مشي لهناك».

زيارة حكيم لفلسطين ولقائه ياسر عرفات

وأشار حكيم إلى أنه التقى خلال تلك الزيارة رئيس السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت المناضل ياسر عرفات وأجرى معه حديثا مطولا.

يذكر أن الفنان حكيم ما يزال حتى الآن يواصل طرح أغنيات ألبومه الجديد «الراجل» الذي طرح منه حتى الآن عددا من الأغنيات.

اقرأ المزيد:

حكيم يحتفل بنجاح أغنيته «واحد بس»: «أنا في حتة لوحدي واقف زي الأسد»

حكيم: أؤيد بقوة قرار ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

«الأحزاب المصرية» تؤيد موقف الرئيس السيسي بشأن فلسطين: نحن أمام قائد حكيم

المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان: الرئيس السيسي حكيم رغم الظروف الملتهبة

والد الشهيد محمد الدرة يحيي الرئيس السيسي: قرار عدم فتح المعبر حكيم