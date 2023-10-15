اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي لوزير الخارجية الأمريكى: رد الفعل الإسرائيلى تجاوز حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعى.

- مجلس الأمن القومي: أمن مصر وتصفية القضية الفلسطينية والتهجير خط أحمر.. والدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية لمناقشة التطورات.

- سفير فلسطين بالقاهرة: رفض القيادة المصرية تهجير أهالي غزة موقف مشرف.. ومتمسكون برعاية مصر للمصالحات

- رئيس «النواب»: القضية الفلسطينية قضيتنا.. وكفاح الأشقاء في مواجهة الاحتلال حق مشروع يكفله القانون الدولي.

- مجلس النواب يوافق على المنحة الاستثنائية للعاملين بالدولة.

- 600 جنيه للموظفين و300 لأصحاب المعاشات.. والصرف الشهر المقبل.

- مشروعات كبرى للبناء والتعمير و«حياة كريمة» تنهى أزمات مزمنة.

- الفيوم "درة الريف" تحصد ثمار التنمية.

- 526 مشروعاً للارتقاء بالصحة والتعليم.. وإنشاء 692 مجمعاً صناعياً «القطاع المصرفى».

- إنشاء مركز «خدمات المستثمرين» يضم ممثلين من 65 جهة حكومية سند الاقتصاد فى مواجهة الأزمات.

- «التخطيط»: 529.7 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة.

- شركة بترول عالمية: نمتلك خططاً عملاقة للاستثمار فى مصر.

- «مدبولى»: ندعم توسّع «إكسون موبيل».. و«الملا»: بدء باكورة إنتاج إحدى الآبار قريباً.

- فحص طلبات «السيسى وزهران ويمامة وعمر».

- تدشين «صوتك حقك» لحث «ذوى الهمم» على المشاركة.

- دور مهم لمكافحة التضخّم ومبادرات الحماية الاجتماعية.

- بحيرة قارون.. إعادة التوازن البيئى وتأهيل المواقع السياحية.

- «البنوك» ذراع للقطاع.. وأداؤها شهد طفرة كبيرة.

- الأهالى: فرحة كبرى بـ«المبادرة الرئاسية» بعد سنوات من التهميش.

الصفحة الثانية

- «الهيئة الوطنية» تعلن القائمة المبدئية لمرشحى «الانتخابات الرئاسية 2024» اليوم.

- فحص طلبات «السيسى وزهران ويمامة وعمر».. وتدشين «صوتك حقك» لحث «ذوى الهمم» على المشاركة.

- حملة «السيسى» تلتقى خبراء فى قطاعى التعليم والزراعة لمناقشة الملفات العاجلة.

- «عمر» يعلن عن برنامجه اليوم و«يمامة» يشكّل حملته.

- «فوزى»: اللقاء يعكس حرص الحملة على الاستماع إلى جميع وجهات النظر

- «زهران» يعقد أول مؤتمر فى مسقط رأسه بالمنوفية.

- الشيخ كامل مطر: «السيسى» صمام الأمان والاستقرار.. وأعضاء المجلس جدّدوا البيعة فى لقائهم مع حملته الانتخابية.

- رئيس «القبائل والعائلات»: تنظيم فعاليات ومؤتمرات جماهيرية للتوعية بإنجازات الدولة.

الصفحة الثالثة

- «السيسى» يترأس مجلس الأمن القومى: نرفض تصفية القضية الفلسطينية.

- الرئيس لـ«بلينكن»: رد الفعل الإسرائيلى تجاوز حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعى.. والتأخير فى حل ‎القضية يترتّب عليه المزيد من الضحايا.

- رئيس «النواب»: فلسطين قضيتنا.. وكفاح الأشقاء فى مواجهة الاحتلال حق مشروع.

- سفير فلسطين بالقاهرة: رفض القيادة المصرية «تهجير» أهالى غزة موقف مشرف.

- «محسب»: رفض دخول الرعايا الأجانب إلى معبر رفح قبل إدخال المساعدات يؤكد استقلالية القرار المصرى.

- وكيل لجنة «الشئون العربية» بالبرلمان: على المجتمع الدولى التحرك الفورى لإجهاض دعوات تهجير الفلسطينيين.

- «القاهرة» حريصة على الوساطة بين جميع الأطراف لإرساء السلام باعتباره الحل الوحيد لوقف العنف.

الصفحة الرابعة

- مشروعات كبرى للبناء والتعمير.. ومبادرة «حياة كريمة» تنهى أزمات مزمنة.

- «درة الريف» تحصد ثمار التنمية بمشروعات كبيرة.

- «بنية تحتية وتطوير».. جذب رؤوس أموال للاستثمار بالمحافظة و526 مشروعاً تنموياً للارتقاء بالتعليم والصحة والإسكان.

- إنشاء مركز خدمات المستثمرين بـ95 مليون جنيه ويضم ممثلين لأكثر من 65 جهة حكومية.

- 37 مشروعاً لتبطين وتأهيل الترع.. وتدشين أول موقف نموذجى إلكترونى بـ30 مليون جنيه.

- بحيرة قارون.. التطوير يستهدف إعادة التوازن البيئى وتأهيل المواقع السياحية.

- القلاع الصناعية.. مجمعات إنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الصناعية والزراعية.

- المحافظ: 67 مشروع صرف صحى بـ495 مليون يورو.. ومجمّع صناعى لاستخراج الأملاح.

- «محلج الفيوم» يسعى لاستعادة مكانة القطن المصرى بـ120 طناً يومياً.

الصفحة الخامسة

- «حياة كريمة».. 1201 مشروع بتكلفة 15.1 مليار جنيه.. وطفرة كبرى فى القرى والنجوع.. وخدمات لأول مرة فى عامين.

- 20 مجمع خدمات زراعية بتكلفة 125 مليون جنيه و1350 مشروعاً لمد وتدعيم شبكات ومحطات مياه الشرب.. وتطوير 126 شبكة ومحوّل كهرباء بـ5 مليارات جنيه و251 مشروعاً لتعزيز مرافق الصرف الصحى بـ7 مليارات.. وتنفيذ 42 مشروعاً لشبكات الغاز.. ومبادرات للتمكين الاقتصادى للسيدات والشباب.

- أهالى المحافظة.. فرحة كبرى بـ«المبادرة الرئاسية» بعد سنوات من التهميش.

- إنهاء العشوائيات وتطوير الميادين.. 1100 وحدة سكنية و60 محلاً تجارياً ضمن «التطوير العمرانى».

- مشروعات «حياة كريمة» بالفيوم.

- «مروان»: 15 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بقرى «إطسا ويوسف الصديق».. وإنشاء مراكز تكنولوجية وبيطرية.

- مدير «حياة كريمة»: نستهدف 1477 قرية ضمن «الأكثر احتياجاً» فى المرحلة الأولى.

- نسعى لفتح قنوات اتصال مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم ونقوم بإجراء استبيانات مستمرة.. ونُنظم حوارات مجتمعية استعداداً للمرحلة الثانية.

الصفحة السادسة

- أدى أدواراً مهمة فى مكافحة التضخّم وشارك بقوة فى مبادرات الحماية الاجتماعية.

- «القطاع المصرفى».. الداعم الأكبر للاقتصاد فى مواجهة الأزمات.

- «المركزى المصرى».. يقدم الخدمات للقطاعات الإنتاجية.. ويواجه التضخم.

- بلوغ الشمول المالى وتحقيق سلامة النظام النقدى واستقرار الأسعار.. أبرز مستهدفات «البنك».

- «البنوك».. «الذراع المصرفية» لخدمة الاقتصاد.. وأداء «القطاع» شهد طفرة كبيرة.

- البنك الدولى: لديه قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات.. وتقرير «المركزى»: «إنستا باى» لاقى إقبالاً كبيراً من العملاء.. وأعاد الحياة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- «نجم»: 17 مليون جنيه مساهمات البنوك فى «حياة كريمة».. و«رواد النيل» توفر فرصاً للشباب.

- مستشار المحافظ: نشارك فى تحقيق خطة «التنمية 2030».. والمبادرات شملت أغلب المحافظات.

الصفحة السابعة

- مصرفيون: المبادرات الاقتصادية نهضت بـ«الصناعة والزراعة والطاقة».

- «فهمى»: التعامل الواعى من الدولة يُحقّق الاكتفاء الذاتى من الصناعات.. و«إبراهيم»: حصول «المركزى» على «الجودة» فى «استمرارية الأعمال» يعكس حجم مساهماته فى السوق.

- مبادرات البنك المركزى.

- عهد جديد لـ«السياسة النقدية».

- القطاع المصرفى.. مشوار «9 سنوات» فى دعم الاقتصاد المصرى.

- «عادل»: الشهادات الدولارية فرصة للاستثمار المضمون.

- مسئول مصرفى: إصلاحات «القطاع» والتكنولوجيا المالية سهلت وصول الخدمات المصرفية للمواطنين.

الصفحة الثامنة

- حُلىّ وبرديات عُثر عليها فى الجبانة الأثرية.

- كنوز الكهنة: «كتاب الموتى» وثروات للأحياء.

- ملكات جمال التمور بفساتين تراثية مبهجة وشعر على شكل سعف النخيل: يا حلاوة الوادى.

- مُصورة أفراح تتحدى تقاليد الريف المصرى: مش للرجال فقط.. وغيّرت نظرة الناس.