«الشعب الجمهوري»: نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ اللازم بشأن أحداث غزة

قال محمد صلاح أبوهميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، إن جلسة مجلس النواب اليوم هي جلسة تاريخية، مضيفا «عشنا منذ اليوم الأول الاعتداءات الغاشمة على قطاع غزة، ولدينا استياء شديد نحو هذا العدوان».

وأكد أبو هميلة، خلال كلمته في مؤتمر دعم فلسطين، الذين نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور ومشاركة مختلف الأحزاب والكيانات السياسية، باسم الشعب على الدعم الكامل لما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات وتدابير لحماية الأمن القومي المصري، وثقتنا كبيرة في هذه الرجل في صياغة هذه الأزمة لحكمة واقتدار، وله حكمة في اكتشاف هذه المؤامرة.

موقف الرئيس السيسي مع المستشار الألماني

وأشاد أبوهميلة بموقف الرئيس السيسى في آخر لقاء مع المستشار الألماني الذي أشار إلى أن هذه الحرب ستؤدي إلى مخاطر كبيرة في هذه المنطقة، وما شهدناه من قصف مدارس ومستشفيات، وهو عمل إجرامي يدينه القانون الدولي.

وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وبعض الدول الأوروبية بالوقوف ضد هذه الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد الأطفال والعزل، ونحقق النصر إن شاء الله بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحالف الأحزاب المصرية: الدم الفلسطيني ليس رخيصا وندعم السيسي في إدارة القضية

من جانبه، قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام حزب تحالف الأحزاب المصرية، إننا نشعر مثل باقي المصريين بالانتهاكات الصارخة ضد الأطفال والمرأة الفلسطينية، مؤكدا أن دم هذا الشعب ليس برخيص.

وأضاف مطر، خلال كلمته في مؤتمر دعم فلسطين، الذين نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور ومشاركة مختلف الأحزاب والكيانات السياسية، أن الرئيس السيسي يعمل من أجل الدولة المصرية، معبرا: «لو حبيتوا تجربوا قربوا».

وأكد رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام حزب تحالف الأحزاب المصرية، على التأييد والدعم الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف القضية الفلسطينية.