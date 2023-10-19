السياحة: ورشة فنية بالمتحف البحري لتصميم نموذج للجندي اليوناني

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن قسم التعليم المتحفي بالمتحف البحري، نظم ورشة فنية بالتعاون مع طلاب مدرسة جيرار، لتصميم نموذج للجندي اليوناني مستخدمين فيها الخامات المختلفة التي يتم توظفيها لعمل المجسم.

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة، أنه سبق ورشة العمل، إلقاء مسؤولي قسم التعليم المتحفي بالمتحف البحري عن الدولة اليونانية وكيف تم تأسيسها.

متحف تل بسطا بالشرقية ينظم محاضرة بعنوان نصر أكتوبر

وفي سياق آخر، قالت وزارة السياحة والآثار، إن متحف تل بسطا بالشرقية نظم اليوم الخميس محاضرة لمجموعة طلبة آداب قسم الآثار جامعة الزقازيق وطلبة كلية التاريخ والحضارة جامعة الأزهر بالزقازيق، بعنوان «نصر أكتوبر»، قدم المحاضرة محمد غمري أمين متحف بمتحف تل بسطا.

وأوضحت الوزارة، أن تلك المحاضرة جرت على هامش المعرض المؤقت المُقام بمتحف تل بسطا بعنوان (قادة وزعماء أكتوبر).

ورشة فنية لمحاكاة لمس الأثر من خلال بعض النماذج المستنسخة

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن متحف تلك بسطا بالشرقية نظم أيضا لطلاب المدارس، ورشة فنية لمحاكاة لمس الأثر من خلال بعض النماذج المستنسخة، حيث تم خلال الورشة التعرف على الشارات الملكية للملوك وأنواع التيجان بشكل عملي؛ مما يساهم في إثراء العملية التعليمية.