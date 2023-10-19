أمين شؤون الصناعة والتجارة بـ«مستقبل وطن»: نحن ندعم الدولة دائما

تحدث الدكتور سمير صبرى أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، ومقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، عن بيان حزب مستقبل وطن والذى يدعم ويؤيد قرارات الرئيس السيسى فى الحفاظ على مصر.

وأضاف «صبري»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حزب مستقبل وطن دائما داعماً للقيادة السياسية والدولة، مؤكدا علي أن هناك تمثيل حقيقي للشعب المصري الـ105 مليون مواطن وداعمين للسيد الرئيس السيسي في كل قراراته.

جاهزية الحزب ودعمه بشكل مطلق للرئيس

وأضاف الدكتور سمير صبرى أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أنه عقب إعلان الرئيس السيسى خلال مؤتمره مع المستشار الألمانى عن منح الشعب تفويضا للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية إذا أراد ذلك ورفض تهجير أهالى غزة، عقدنا اجتماعا عاجلاً وتم التأكيد على جاهزية الحزب ودعمه بشكل مطلق للرئيس.

الجدير بالذكر، أن الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، عقدت اجتماعا عاجلا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، وذلك في ضوء الأحداث الجارية التي يشهدها قطاع غزة، وفي ظل تمسك القيادة السياسية بقيام الدولة المصرية بمسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، واستجابة للمشاعر الوطنية العامة والتلقائية.