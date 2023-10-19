رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أمين شؤون الصناعة والتجارة بـ«مستقبل وطن»: نحن ندعم الدولة دائما

كتب:

محمد أباظة
11:56 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
الدكتور سمير صبرى

الدكتور سمير صبرى

تحدث الدكتور سمير صبرى أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، ومقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، عن بيان حزب مستقبل وطن والذى يدعم ويؤيد قرارات الرئيس السيسى فى الحفاظ على مصر.

وأضاف «صبري»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حزب مستقبل وطن دائما داعماً للقيادة السياسية والدولة، مؤكدا علي أن هناك تمثيل حقيقي للشعب المصري الـ105 مليون مواطن وداعمين للسيد الرئيس السيسي في كل قراراته.

جاهزية الحزب ودعمه بشكل مطلق للرئيس

وأضاف الدكتور سمير صبرى أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أنه عقب إعلان الرئيس السيسى خلال مؤتمره مع المستشار الألمانى عن منح الشعب تفويضا للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية إذا أراد ذلك ورفض تهجير أهالى غزة، عقدنا اجتماعا عاجلاً وتم التأكيد على جاهزية الحزب ودعمه بشكل مطلق للرئيس.

الجدير بالذكر، أن الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، عقدت اجتماعا عاجلا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، وذلك في ضوء الأحداث الجارية التي يشهدها قطاع غزة، وفي ظل تمسك القيادة السياسية بقيام الدولة المصرية بمسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، واستجابة للمشاعر الوطنية العامة والتلقائية.

اقرأ المزيد:

اجتماعات لـ«مستقبل وطن» في 3 محافظات لتأييد موقف السيسي الداعم لفلسطين

«مستقبل وطن» بالإسكندرية ينظم مظاهرات تضامنية شعبية دعما لفلسطين

«مستقبل وطن» يعقد اجتماعا عاجلا بشأن دعم مصر للقضية الفلسطينية (فيديو)

«مستقبل وطن» يدعم موقف الرئيس السيسي إزاء القضية الفلسطينية
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.