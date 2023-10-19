حملة مكبرة للتفتيش على المحلات للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية بالإسكندرية

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الحى شن حملة مكبرة للتفتيش على المحلات والأسواق بمنطقة كرموز بحي غرب، للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية حفاظاً علي سلامة وصحة المواطنين، في إطار الاهتمام بصحة وأمن وسلامة المواطنين وبناءآ على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

تحرير 25 محضرا و11 إنذار

أضافت سحر شعبان، إن الحملة استهدفت شوارع كرموز، والنيل، ومساكن العرائس، وأسفرت عن تحرير 25 محضرا منهم 6 محاضر صحة وتم سحب 3 عينات غذائية، و5 محاضر أمن صناعي، و5 محاضر رصد بيئي حي، و5 محاضر تموين، و4 محاضر شؤون بيئة حي وتم المرور على 5 صيدليات، وتحرير 2 محضر صيدلة وفي السياق ذاته تم تحرير 111 إنذار منهم 5 إنذار مكتب عمل، و6 إنذارات رخص محلات للتنبيه على المحال بسرعة التقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون 154لسنة 2019 لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

إزالة الإشغالات

وأشارت المهندسة سحر شعبان، إلى أنه جرى إزالة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام، وقد جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي وإشغال الطريق .