توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار درجات الحرارة وتحذير من ظاهرة خطيرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

أما في المساء، تتغير حالة الطقس كليًا، ليسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون طقس لطيف ليلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة أيضًا، وتشمل هذه الأقاليم 7 محافظات.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأربعاء 18-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 19-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 20-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 22 درجة مئوية.