جولات ليلية لتفقد معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه أصدر تعليمات مشددة إلى رؤساء المدن والأحياء بتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الحملات اليومية

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال الحملات المستمرة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.

وأشار إلى أنه قام بجولة مساء اليوم، تفقد فيها الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، بمدينة المحلة، التي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، واطمئن المحافظ على توافر احتياجات المواطنين من كافة السلع وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

تنوع المنتجات

ولفت إلى أن المعرض متوفر به أنواع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكل الاحتياجات الأساسية التي تهم المواطن، وخاصة السلع الغذائية الأساسية كالأرز، السكر، الزيت، السمن وبيض المائدة.