حمادة هلال يكشف عن مأساة عائلة زوجته بغزة.. «الأم ماتت وابنتها في حضنها»

شهدت غزة في الفترة الأخيرة أحداثًا دامية ومؤسفة، استشهد خلالها آلاف الشهداء، وكل ذلك أمام أنظار العالم كله الذي يغض الطرف عما يحدث، أو يدعم إسرائيل في عدوانها على غزة بحجة الدفاع عن نفسها.

وكشف الفنان حمادة هلال عن علاقته بإحدى الأسر التي استشهدت فيها سيدة وهي تحتضن طفلتها، وقال عبر منصة تيك توك: «أنا أهل مراتي من غزة، إمبارح يعني عيلة من عيلة مراتي هي الأم اللي استشهدت وبنتها في حضنها عايشة، دي من عائلة القشاوي ودي عائلة حمايا، إنا لله وإن إليه راجعون و إن شاء الله ربنا ينصر ويكرم».

وقدم عدد كبير من الفناننين رسائل دعم الأهالي في غزة، جراء الأزمة الأخيرة التي تعرضوا له، فكتب الفنانين تدوينات لهم عن حساباتهم الرسمية، من بينهم الفنان محمد دياب، الذي كتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «اللهم احفظ أهلنا واخواتنا فى فلسطين الحرة الأبية وانصرهم نصراً عزيزاً يا عزيز يا مقتدر فلسطين حره بإذن الله».