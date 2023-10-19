الصحة الفلسطينية: خروج 6 مستشفيات و14 مركزاً عن الخدمة في غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ13 على التوالي، أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى في كل مجزرة يرتكبها، وفي كل منطقة من قطاع غزة، الأمر الذي يضغط على مستشفيات القطاع، التي هي بالأساس منظومة صحية هشة.

العدوان يعزل غزة بشكل تام

وأضاف «القدرة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن هذا العدوان عزل قطاع غزة بشكل تام، وأغلق المنافذ وقطع الكهرباء، ومن ثم هو يدرك أن المنظومة الصحية لا تستطيع التعامل مع حجم الإصابات التي يصل إليها تباعا من أرض الميدان.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 6 مستشفيات خرجت من الخدمة بشكل تام، و14 مركزاً صحياً توقف عن الخدمة، ومن ثم المنظومة الصحية أصبحت لا تقوى على التعامل مع حجم هذه الاعتداءات المتكررة.

العمليات تجرى في المستشفيات بدون تخدير

وأوضح أن هناك عمليات جراحية تجرى الآن في مستشفيات قطاع غزة بلا تخدير، وهذه مصيبة كبيرة، خاصة أن الحالات التي تأتي للمستشفيات حالات معقدة وتحتاج إلى ساعات في العمل سواء من الجراحات العامة أو غيرها من الجراحات.