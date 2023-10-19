خالد أبو بكر: قمة مصر للسلام تحظى بمشاركة دولية واسعة لخفض التصعيد في غزة

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، على أهمية انطلاق قمة مصر الدولية للسلام 2023، يوم السبت المقبلة في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

مشاركة زعماء العالم في قمة مصر للسلام

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة ON، إن هذه القمة ستشهد مشاركة زعماء لمختلف دول العالم، مثل قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا، قبرص، فضلا عن مشاركة سكرتير عام الأمم المتحدة.

وشدد على أهمية الدول المشاركة وقوتها، معقبًا: «المملكة العربية السعودية بضغطة زرار تستطيع أن تحرك كل أسواق العالم، والشيخ محمد بن زايد وما له من اتصالات».

يوم الجمعة سيتم فتح معبر رفح

وواصل: «لا بد من خطاب إعلامي سريع ومميز، ويوم الجمعة سيتم فتح معبر رفح، وتقديم المساعدات لأهالي غزة، وأتوقع أن يتم رفع علم مصر والأمم المتحدة عليها.. هناك أجهزة على أعلى مستوى بتشتغل على الأرض».