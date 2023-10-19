البنتاجون: سفينة حربية أمريكية تعترض 3 صواريخ ومسيرات قرب اليمن

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن سفينة حربية أمريكية اعترضت 3 صورايخ على الأقل، وعدد من الطائرات بدون طيار «مسيرات» قرب اليمن.

ونقلت شبكة CNN عن مصادر عسكرية أمريكية أنه من المرجح أن هذه الصواريخ تم إطلاقها من جانب جماعة الحوثيين، ولم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه تلك الصواريخ، ومن الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت على السفينة «يو إس إس كارني»، أو أطلقت باتجاه هدف آخر.

ووفق ما أوردت شبكة (CNN) لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه تلك الصواريخ، ومن الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت على السفينة «يو إس إس كارني»، أو أطلقت باتجاه هدف آخر.