كريم فهمي: «هشوفكم بكره عند المنصة علشان نوصل صوتنا لأهالي فلسطين»

دعا الفنان كريم فهمي، جمهوره وزملاءه الفنانين وغيرهم، بالمشاركة في الوقفة التضامنية، غدًا عقب صلاة الجمعة، أمام النصب التذكاري في مدينة نصر، قائلًا: «أشوفكم بكرة».

وقال كريم فهمي، في مقطع فيديو له: «كلنا في حالة حزن كبير أوي، من اللي بيحصل لإخواننا في فلسطين بكره بعد الصلاة في المنصة، هنعمل واقفة كبيرة، بدعو كل واحد وكل الفئات سواء ممثلين أو غيره، ننزل في المنصة نوصل صوتنا لإخواتنا في فلسطين نقولهم إحنا معاكم، وإن شاء الله ربنا قادر على كل ظالم».

تضامن أحمد فهمي مع الشعب الفلسطيني

وكان أحمد فهمي، قد شارك جمهوره، قبل أيام بمقطع فيديو، نشره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، معلنا عن حملة التبرع بالدم التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، لشعب فلسطين.

وقال أحمد فهمي، خلال الفيديو، «اللي بيحصل في فلسطين جرائم حرب ومذبحة جماعية ومحاوله تطهير عرقي لشعب هو أهلنا وأخواتنا كل يوم وكل دقيقة بيموت منهم أرقام كبيرة جدا سواء سيدات أو أطفال أو عجائز. العدوان لم يميز وللأسف الإعلام الغربي بيضلل هذه الصورة وبيعكسها ويظهر إن إسرائيل هي الضحية، دورنا إننا نتكلم ونوضح هذا ودورنا إننا نقدم تبرعات على قدر استطاعنا، ونساهم في حملة التبرع بالدم، وسأمنشن زملائي، وهبدأ بعمرو يوسف ومصطفى خاطر وأحمد حلمي وحازم إمام وحسام غالي».