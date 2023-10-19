أول تعليق من «دينية النواب» على قصف كنيسة الروم بغزة: عربدة إسرائيلية

أدان الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، استهداف قوات جيش الاحتلال الصهيوني لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، مؤكدا أن العدو الصهيوني الغاشم يبيد البشر والحجر، ويهلك الزرع والنسل، وقتلوا الطفل الصغير والشيخ الكبير، والنساء، وكل هؤلاء لا حول لهم ولا قوة.

استهداف الكنائس عربدة إسرائيلية

أضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب في تصريح لـ«الوطن»، أن ما تفعله إسرائيل لم يفعل على مر التاريخ إطلاقا، لا من استعمار أو غيره، واصفا جرائم الاحتلال وقصف المدنيين وقتل الاطفال واستهداف الكنائس، بـ«العربدة الإسرائيلية»، مشددا على أن مجلس النواب يؤيد كل قرارات الرئيس السيسي، سواء في أقواله أو أفعاله، لأنه يحافظ على القضية الفلسيطنية، ويحافظ على الحدود المصرية.

وأوضح أن الموقف المصري في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية صريح بقيادة الرئيس السيسي، وعلى العالم بأسره أن يحتمل هذه المسؤولية، وجرائم الاحتلال الصهيوني قائلا: «وسوف يسجل التاريخ بحروف سوداء من يؤيد هذه العربدة، وهذه الحرب القذرة، وأيضا من يوقف سلبا في دعم القضية الفلسطينية، وسيسجل التاريخ لهم هذه المواقف».

واختتم حديثه بأنه يجب على إخواننا الفلسطينيين، أن يصبروا ويصابروا من أجل استرداد الأرض وصيانة العرض، وعلى العالم العربي والإسلامي أن يقف وقفة تُحسب له مع هذا الشعب الأعزل، الذي لا يملك الآن قوت يومه، قائلا: «الأمر الآن يحتاج إلى إيجايبات تُظهر الموقف العربي، فهذه أرضه وهذا عرضه».