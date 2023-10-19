الخطوط الجوية المغربية تعلن إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 أكتوبر

أعلنت الخطوط الجوية المغربية إلغاء رحلاتها الجوية إلى تل أبيب، اعتباراً من اليوم الخميس، وحتى 30 من نفس الشهر، بسبب الأوضاع الراهنة في إسرائيل.

تفاصيل إلغاء الرحلة

وجاء في بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقاً، مساء اليوم، أن الخطوط الملكية المغربية ستلغي رحلات جوية بين 19 و30 أكتوبر من وإلى تل أبيب.

سبب إلغاء الرحلات

وأوضح البيان أنه «بسبب الوضع الحالي في إسرائيل، فإن الشركة مضطرة إلى إلغاء الرحلتين المقررتين في الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر من وإلى تل أبيب.