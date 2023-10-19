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طارق فهمي لـ«الشاهد»: توطين الفلسطينيين في سيناء قديم متجدد.. والفكر الإسرائيلي يبحث عن التوسع

كتب:

محمد أيمن سالم
11:30 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
الدكتور طارق فهمي

الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ توطين الفلسطينيين في سيناء قديم متجدد، ويتجدد مع كل أزمة، حيث يرتبط جزء منه بالفكر الإستراتيجي الإسرائيلي.

الفكر الاستراتيجي

وأضاف «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي منذ قيام الدولة، كان يتحدث دائما عن مناطق التوسع ومناطق الاستهداف المباشرة.

المشروع الصهيوني

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «إسرائيل أطلقت على سيناء درة التاج وجزء من المشروع الصهيوني الكبير، حيث ترى إسرائيل أن هذا المكان الكبير في مرمى البصر لاتساع الدولة، بمعنى أن الدولة العبرية تم إنشاؤها وتدشينها بمقتضى قرار دولي صادر من الأمم المتحدة في عام 1947 بإعلان دولتين، عربية ويهودية».

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