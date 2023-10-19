رئيس الجالية المصرية في برلين: القصف الإسرائيلي لكنيسة الروم بغزة عدوان سافر

وصف علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية ببرلين، القصف الإسرائيلي على كنيسة الروم الأرثوذكس بقطاع غزة التي تبعد قليلاً عن مستشفى المعمداني، بأنه عدوان سافر، قائلاً: «الجالية المصرية وبيت العائلة المصرية في برلين يرفض تماما الإعتداء على دور العبادة في أي مكان، وهو من العدوان السافر للعدو الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأضاف علاء ثابت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل هذه الأمور من أشكال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، التي يجب أن ينتبه لها العالم جيدا: «ندين كل ما يقوم به الاحتلال في غزة، فهو مخالف تماماً للمعايير الإنسانية».

حماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مسرح حرب

أعلن «ثابت» تفويضه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن مصر القومي، بالإضافة إلى الحفاظ على القضية الفلسطينية من الإندثار وحماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مسرح حرب وعمليات عسكرية، وحماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم «فلا أرض بلا شعب».