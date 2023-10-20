أول تصريح من الصحفي فيليب جهشان بعد نجاته من قصف كنيسة الروم: أحوالنا صعبة

كان الزميل الصحفي فيليب جهشان، من ضمن الفلسطينيين الموجودين داخل كنيسة القديس بيرفيريوس، التي تم قصفها منذ قليل من قبل قوات جيش الاحتلال الصهيوني، برفقة أسرته.

أول تصريح من الزميل الصحفي فيليب جهشان بعد نجاته من قصف الكنسية

وقال الزميل الذي يعمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون، لـ«الوطن»، إن الوضع صعب للغاية ومأساوي، ونجا من الموت بأعجوبة وحاليًا يحاول البحث عن المفقودين وتلقي المكالمات الهاتفية من الأهالي للاطمئنان على سلامة من كان بالداخل: «وضعنا صعب ونطالب الشعب المصري العزيز بالدعاء لنا».

مجزرة جديدة يسجلها التاريخ في صحيفة جنايات الكيان الصهيوني الذي لا يفرق بين مسجد ولا كنسية ولا مسشتفيات ومنازل المدنيين، وشهد الاستهداف سقوط شهداء ومصابين، وآخرين غير معلوم مصيرهم تحت الأنقاض.

قصف كنيسة القديس برفيريوس

الكنيسة التي تعرضت للقصف هي كنيسة القديس برفيريوس، ثالث أقدم كنائس العالم.

وأصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية مساء اليوم، بياناً استنكرت فيه، بأقوى العبارات، القصف الإسرائيلي الذي طال احد مباني كنيستها في مدينة غزة.

وأكدت البطريركية في بيانها أن استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها.

مطالب مستمرة من الجانب الإسرائيلي بإخلاء عدة مؤسسات

وأشارت البطريركية إلى أنه على الرغم من التعرض الواضح لمرافق وملاجئ بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والكنائس الأخرى، و المستشفى المعمداني والمدارس والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، إلا أنها مع بقية الكنائس مصممة على مواصلة أداء واجبها الديني والأخلاقي بتقديم المساعدة والدعم والمأوى للأشخاص الذين يحتاجون إليها، حتى وسط المطالب المستمرة من الجانب الإسرائيلي بإخلاء تلك المؤسسات من المدنيين، والضغوط التي تمارس على الكنائس في هذا الصدد.

وشددت البطريركية على أنها لن تتخلى عن واجبها الديني والإنساني المستمد من قيمها المسيحية لتقديم كل ما يلزم في أوقات الحرب والسلم على حد سواء.