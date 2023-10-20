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بايدن: أنصح إسرائيل بعدم اتخاذ خطوات تصعيدية

كتب:

مريم جاد
03:34 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب له بثته قناة القاهرة الإخبارية، إنه يجب وقف أي تهديدات ضد المصالح والقدرات الخاصة بأمريكا، ناصحًا إسرائيل بعدم أخد خطوات تصعيدية.

وأضاف بايدن: أن حماس وبوتين يسعيان لهدم الديمقراطية ولا يجب تركهم ينتصرون.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.    

 

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