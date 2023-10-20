بايدن: أنصح إسرائيل بعدم اتخاذ خطوات تصعيدية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب له بثته قناة القاهرة الإخبارية، إنه يجب وقف أي تهديدات ضد المصالح والقدرات الخاصة بأمريكا، ناصحًا إسرائيل بعدم أخد خطوات تصعيدية.

وأضاف بايدن: أن حماس وبوتين يسعيان لهدم الديمقراطية ولا يجب تركهم ينتصرون.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.