مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية واشنطن الأمريكية

شهدت ولاية واشنطن الأمريكية الواقعة شمال غرب البلاد، حادث إطلاق نار في منزل أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم منفذ الحادث، وكشفت وسائل إعلام أمريكية، تفاصيل الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 5:01 صباحًا بالتوقيت المحلي.

امرأتان من القتلى

وأطلق شابا «19 عاما»، النارعلى 4 أشخاص في مدينة توبينيش بولاية واشنطن، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص منهم قبل إقدامه على إنهاء حياته، وقال قائد شرطة المدينة، جون كلاري، إن من بين القتلى، صبيا «13 عاما» وامرأة «18 عاما» وامرأة أخرى «21 عاما».

نقل شخص إلى المستشفى في حالة حرجة

وأشار قائد شرطة المدينة الأمريكية، إلى إصابة رجل «21 عاما» ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن عدد سكان توبينيش الواقعة داخل محمية ياكاما الهندية يبلغ حوالي 8 آلاف و600 نسمة.

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن النتائج الأولية في إطلاق النار أشارت إلى أن المشتبه به، تصرف بمفرده، موضحة في بيان، أن الدافع وراء الحادث لا يزال مجهولا في الوقت الحالي.

وفي 25 يناير الماضي، شهدت ولاية واشنطن الأمريكية، حادث إطلاق للنار داخل متجر بقالة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل،، فيما أعلنت شرطة ياكيما الضابط مات موراي، إقدام منفذ الحادث«21 عاما» على الانتحار، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

جدير بالذكر، أن إجمالي ضحايا حوادث إطلاق النار منذ بداية العام الجاري حتى الآن بالولايات المتحدة، بلغ 34 ألف و589 شخصا، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 29 ألف و959 إصابة.